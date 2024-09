HEAD UUDISED Kuningas Charlesi tervise kohta anti värske ülevaade

75-aastasel monarhil diagnoositi veebruaris raske haigus ja ta on käinud iganädalasel ravil. Algul võttis ta kuninglike kohustuste täitmisest puhkuse, et taastumisele keskenduda, kuid mõnda aega hiljem naasis ta täieliku töögraafiku juurde.

Märtsis paljastas Walesi printsess Catherine, et tal on diagnoositud vähk ja ta saab kõhuoperatsiooni järgselt keemiaravi. Tema on siiani avalikest kohustustest taandunud ja on üles astunud vaid paaril avalikul sündmusel.