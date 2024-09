PILT «Kes on isa?» Justin Timberlake'i poja välimus jahmatas inimesi

Bielil ja Timberlake’il on ka nelja-aastane poeg Phileas. Nad on alati püüdnud hoida oma lapsi tähelepanu alt eemal, kuid Biel on sageli rääkinud, kui väga ta naudib nendega koos olemist. «Poegadega mängimine on kõige lõbusam – maadlemine, legodega mängimine, ujumine, sportimine, koos lugemine. Mulle meeldib veeta nendega aega ja pole vahet, et olen poiste ema – lihtsalt lõbus on koos põrandal olla ja mängida,» on Biel ühes intervjuus öelnud.