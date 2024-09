Paljud meist arvavad, et suudame oma tundeid edukalt varjata – näiteks valetades enda või teiste tunnete kaitseks. Ometi on olemas peened vihjed, mis võivad meid reeta.

«Nina hõõrumine sageli viitab sellele, et kellelegi ei meeldi kuuldu või nad ei nõustu sellega, mida räägitakse.» Kui keegi hõõrub nina enda jutu ajal näitab see, et inimene ei ole kindel selles, mida ta just ütles.