Ema tegi kaksikutest poegadele DNA-testi ja tulemus lõi ta pahviks

Londonis elav 33-aastane kaksikute ema Charlotte Hassan ei uskunud oma silmi, kui sai DNA-testi tulemuse, mis kinnitas tema kauaaegset kahtlust. Kogu raseduse ajal räägiti naisele korduvalt, et ta saab identsed kaksikud, kuid kuni viimase hetkeni enne analüüsi tulemusi uskus ta, et see pole nii, kirjutab Newsweek.