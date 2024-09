VASTAB TÕELE? Mida ilusam näeb inimene välja, seda parem on ta elu

Sotsiaalmeedia on mõjutanud iluideaalide kujunemist. Näiteks on paljude naiste jaoks kulutada mitusada eurot iluhooldustele, nagu pediküür, maniküür, kulmude ja ripsmete hooldus. Lisaks sellele on populaarseks kujunenud ka ilusüstide tegemine, mis ei ole kaugeltki mitte odav lõbu. «Kui ma ei tunne, et olen välimusele tähelepanu pööranud, on mul raske olla enesekindel ja produktiivne,» kõlab paljude naiste suust.

Kuid kallid iluhooldused võivad osutuda kurnavaks mitte ainult rahaliselt, vaid ka vaimselt. Iluekspertide sõnul algab ilusaks olemine enda seest ning kui olla endaga heas kohas, kulutatakse ka ilurituaalidele vähem raha.

Uuringud näitavad, et ilusalongide ja juuksurite teenused on 2023. aastaga tõusnud mitmekordselt. Läbi on käinud küsimus, äkki on sotsiaalmeedia tekitanud inimestes surve investeerima üha kallimatesse ja regulaarsetesse hooldustesse isegi siis, kui tegelikult endale seda kõike ei saa lubada.

Selge on see, et ilurituaale tuleb võtta mõistuse, et mitte viia end rahalisse stressi ja madala enesehinnanguni. Filosoof Heather Widdowsi sõnul on kauni välimuse järgimine muutunud kinnisideeks. «Me oleme hakanud uskuma, et ilus välimus toob kaasa parema elu,» kommenteerib ta.

Tekib küsimus, kui palju ja millele on siiski mõistlik investeerida, et vältida elustiili, mis ei viiks rahalise ja emotsionaalse kriisini?

Eksperdid rõhutavad, et oluline on leida tasakaal hea enesetunde ja finantsvõimaluste vahel. See, milliseid iluhooldusi peab üks oluliseks, ei pruugi omada teise jaoks suurt tähendust. Iluhooldusi jälgides peaks keskenduma sellele, kas see on eelkõige sinu jaoks vajalik ja kas see teeb sinu enesetunde paremaks. Kui iluhooldused ahkkavad muutuma liiga ajakulukaks ja koormavaks, ei pruugi see olla sinu jaoks õige.