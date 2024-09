Lady Gaga oma kahjulikust harjumusest: olen täiesti muutunud!

Lady Gaga avaldas hiljutises Vogue'i intervjuus, et on lõpetanud kanepi suitsetamise ja tunneb end füüsiliselt paremini kui kunagi varem. 38-aastane superstaar rääkis, et hakkas suitsetama pärast puusaluumurdu oma «Born This Way Ball» tuuriga samal ajal, kui võitles aastaid fibromüalgiaga. Nüüd, pärast «Chromatica» kontserttuuri, on ta valuvaba.