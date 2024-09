ETTEVAATUST! 6 fraasi, mida ei tohiks öelda, kui su partneril on halb päev

«Oleks võinud veel hullem olla.»

Kuigi see lause võib tunduda julgustavana, seab see partneri tunded tagaplaanile. See võib temas tekitada süütunnet, et ta on liigselt ärritunud – jätta mulje, et tema emotsioonid pole olulised. Võrdlused, mis viitavad sellele, et asjad võiksid olla halvemad, ei paku tavaliselt lohutust, vaid tekitavad partneris üksildustunnet.

«Ma tean, mida sa peaksid tegema.»

Inimesed kalduvad sageli pakkuma lahendusi – kuidas probleemi lahendada või halba tunnet vältida. Nõu andmine võib olla viis, et vältida tunnetesse sügavamale laskumist. Partner ei vaja alati lahendusi, vaid pigem võimalust jagada, kuidas ta end tunneb.

«See pole ju midagi erilist.»

See on näide lausest, mis vähendab probleemi tõsidust ja partneri tundeid. See, mis sulle võib tunduda ebaolulisena, võib partnerile väga häiriv olla. Kui sa ei tunnista tema tundeid, võib ta tunda, et teda ei mõisteta. Selle tõttu võib ta hakata oma emotsioone endas hoidma. Selline lause loob emotsionaalset distantsi ja jätab mulje, et tema tunded pole olulised.

«Vähemalt...»

Kui lause algab sõnaga «vähemalt», võib see jätta mulje, et tema mure on üleliialdatud, isegi kui su eesmärk on positiivset külge rõhutada. See nihutab fookuse eemale tema tunnetest ja annab partnerile märku, et sa ei võta tema probleemi tõsiselt.

«Rahune maha.»