Kuningas Charles III sai prints Harry suhtes väga konkreetse hoiatuse

Endine Brexiti minister ütles: «Peamine probleem on see, et kõik, mida inimesed on Harryle öelnud, on hiljem ilmunud raamatutes, ja sellise usalduse taastamine on keeruline.»

«Kuid teisalt, Harry on karismaatiline isik. Ta on nooremate seas endiselt populaarne, ehkki vanemale põlvkonnale mitte niivõrd. Tema naasmise soov võib keeruliseks osutuda, sest monarhia on nii halastuse kui ka õigluse sümbol. Ma arvan, et britid võivad kümne aasta pärast mõelda teisiti, kui talle ei halastata.»

«Seega võib talle tulevikus avaneda võimalus tagasi tulla. Kuninglik perekond, kes on liiga jäik, võib avastada, et nad on rahva toetuse kaotanud,» lisas Rees-Mogg.

Rees-Moggi sõnavõtt on märkimisväärne, kuna Harry on Briti konservatiivide seas pigem ebapopulaarne.

Kui Charles pakuks Harryle võimalust naasta kuninglike kohustuste juurde – kuigi võib-olla kumbki pool seda ei soovi –, võib üheks suureks takistuseks osutuda prints William.

Harry on avalikult tunnistanud, et tema ja William ei ole rääkinud ega vahetanud sõnumeid.

Tema mälestusteraamat «Spare» («Varu») paljastas mitmeid kuningliku perekonna saladusi, sealhulgas privaatseid vestlusi Harry, Williami ja Charlesi vahel vahetult pärast prints Philipi matuseid. Samuti süüdistas ta Williamit füüsilises rünnakus.

Harry põhjendas oma otsust sellega, et Briti ajakirjandus on tema ja Meghan Markle'i kohta pidevalt lugusid lekitanud, vahendab Newsweek.

«Iga kord, kui olen püüdnud asju privaatselt ajada, on meediasse ilmunud lugusid minu ja mu naise kohta,» rääkis Harry saates «60 minutit».

«Meie perekonna moto on «Ära kurda, ära selgita», aga see on ainult sõnakõlks. Tegelikult see moto ei kehti.»

Rees-Mogg lisas: «Kui ta tuleb tagasi, peab ta seda väga tasakaalukalt tegema. See tähendab, et kui nad temaga lõunatavad, räägivad nad vaid Daily Maili esiküljest, mitte oma sügavaimatest saladustest, sest nad ei taha, et see jõuaks järgmisse raamatusse.»