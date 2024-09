HUKULE MÄÄRATUD? Õde tegi Meghan Markle'i ja Harry abielu kohta terava avalduse

Harry ja Meghani abielu on sattunud naise õe silmis juba ammu kahtluse alla.

Kas Harry ja Meghani paradiisi kohal hõljuvad tumedad pilved? Meghan Markle'i õe Samantha sõnul on prints Harry juba ammu korduvalt kahetsenud, et naise pärast nii palju isiklikke ohverdusi on toonud.