LÄBIKUKKUNUD EMAD Naistel on emotsionaalsed tagajärjed, kui...

Niaste emotsionaalsele tervisele mõjub see, kuidas nad on lapse sünnituse teel ilmale toonud.

Suurim sünnieelne heategevusorganisatsioon National Childbirth Trusti (NCT) tegevus on sattunud terava tähelepanu alla pärast riikliku sünnitraumade uurimist, mille käigus esitati tõendeid enam kui 1300 naiselt. Nad väidavad, et organisatsioon rõhutab valesid põhimõtteid loomuliku sünnituse kohta, mis on viinud neid sünnitusel saadud tõsiste vigastusteni.