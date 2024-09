Mees, kes hülgas oma lapsed: armastan neid, aga ei suuda nende lähedal olla

Mees pihtis populaarses suhtluskeskkonnas Reddit, et armastatud naine ja laste ema pettis teda tema vennaga. Ja nagu sellest hoobist veel vähe oleks, tuli välja, et lapsed, keda mees on armastanud ja enda omaks pidanud, on hoopis tema venna bioloogilised järeltulijad.

Kuskil peab olema tema jaoks trööst, lohutus ja jõud, et eluga edasi minna. Ta ütles: «Ma jätan oma poja ja tütre maha, sest avastasin, et nende ema pettis mind. Ma tean, et lapsed pole milleski süüdi ja tahaksin nendega õigesti käituda, kuid ma ei suuda neile enam otsa vaadata ega füüsiliselt nende lähedal olla.»

Kuid armastus laste vastu ei ole kustunud ja hooletusse ta neid mingil juhul ei plaani jätta. Anonüümne mees lisas: «Lapsed väärivad head elu, nii et kirjutasin maja tütre nimele. Maja kuulus täielikult mulle, mitte mulle ja naisele kahe peale. Auto kinkisin pojale, et ta saaks sellega sõita niipea, kui juhiloa saab. Lisaks jätsin pojale oma aktsiad ja väärtpaberid, mida ta saab käsutama hakata oma 21. sünnipäeval.» Südamevalus mees ütles, et ei soovi oma naisest enam kunagi midagi kuulda, ta läheb tagasi oma sünnimaale ja alustab elu täiesti otsast peale.

Hea lugeja – kas mehe käitumine pälvib sinu heakskiitu või ei suuda sa nii kardinaalset lahkumist mõista?