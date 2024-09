Prints Harry viibis hiljutise visiidi ajal printsess Diana lapsepõlvekodus

Diana, kes suri 36-aastaselt 31. augustil 1997, on maetud Althorpi Round Ovali järve saarel.

Harry ja William istusid teenistuse ajal eraldi. See oli esimene kord, kui vaenujalal vennad viibisid ühes ruumis koos pärast nende isa, kuningas Charlesi kroonimist 2023. aasta mais, vahendab New York Post.

Allikas rääkis The Postile, et prints Harry osales matusel isiklikel põhjustel ning tema külastus oli lühike. Teatatakse, et Harry hoidis pärast onu surma tihedat sidet oma tädi, nõbude ja Spenceriga.