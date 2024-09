KAS OLED NÕUS? Just see staarnäitleja on teaduslikult maailma kõige ilusam mees

Kuigi matemaatika ei seostu ilu ja ligitõmbavuse puhul just esimese asjana, on teaduslik lähenemine seotud sümmeetria ja proportsioonidega. Selgub, et kõige parema tulemuse sai selles testis Twilighti näitleja Robert Pattinson.

Kreeklased olid esimesed inimesed, kes praeguse kuldlõike teooriaga välja tulid. See mõõdab ja arvestab näo proportsioone: vahemaad juuksepiirist silmadeni, ninaotsani ja sealt lõuani. Mida võrdsemad need mõõdud on, seda ilusam on teaduse väitel mõõdetav inimene.

Robert Pattinson Foto: TOM NICHOLSON / Reuters / Scanpix

Selgus, et parimad on Robert Pattinsoni proportsioonid. Hurmur saavutas selles analüüsis muljet avaldava skoori 92,15 protsenti. Ta seljatas napilt, aga kindlalt nii Henry Cavilli, Bradley Cooperi kui Brat Pitti, kes kõik skoorisid üle 90 protsendi, kuid jäid Batmani näitlejale alla.

Ilukirurg Julian De Silva selgitas LadBible'ile Pattinsoni võidu põhjust. «Robert Pattinson oli näo osade mõõtmisel selge võitja. Need kaardistamise tehnikad võimaldavad meil lahendada mõningaid mõistatusi, mis teeb kellegi füüsiliselt ilusaks, ja tehnoloogia on kasulik ka näiteks patsientide korrigeerivate operatsioonide planeerimisel. Pattinson võitis, sest tal on klassikalise kujuga näojooned ja suurepärane lõuajoon.»

Naistest on samas kategoorias võitjaks kuulutatud näitlejanna Amber Heard.