Arstid hoiatavad uue populaarse dieedi eest: see on tulega mängimine

Kuigi mõned väidavad, et see dieet on aidanud neil kaalu langetada ja tervist parandada, suhtuvad eksperdid sellesse skeptiliselt ja hoiatavad võimalike ohtude eest.

Arst Rupy Aujla tõi välja, et lihasööjate dieet – sarnaselt ketodieediga, mis keskendub madala süsivesikute sisaldusega toitudele – võib põhjustada põletikku ja kiirendada vananemist, nagu viitavad varasemad uuringud.

«Nendes uuringutes täheldati muutusi tähtsates organites, nagu süda ja neerud, kus vananevate rakkude kuhjumine põhjustas süsteemset põletikku ja mürgisust,» selgitas ta Expressi vahendusel. Immuunsüsteem ei kõrvalda neid rakke tõhusalt, mistõttu võivad need kaasa aidata üldisele süsteemsele põletikule.»

Lisaks on teised arstid väljendanud muret, et lihapõhine ja köögiviljadeta dieet ei anna piisavalt toitaineid. Aujla lisas, et selline elustiil võib tõsta kolesteroolitaset. «Mind teeb murelikuks, et inimesed seavad end selle dieediga südame-veresoonkonna haiguste ja isegi dementsuse ohtu,» ütles ta, märkides, et kuigi lühiajaline dieedipidamine võib olla kellelegi kasulik, on pikaajaline riskantne.

«Ma arvan, et see on tulega mängimine, arvestades, et meil puuduvad pikaajalised uuringud nende dieetide mõju kohta,» hoiatas ta.