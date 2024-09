Väikesed probleemid paarisuhtes, mida sa ei tohiks ilmaski eirata

Igas paarisuhtes, isegi kõige tugevamas ja õnnelikumas, tekivad paratamatult probleemid ja pettumused. Kuigi igast väiksest tüütust asjast ei ole mõtet rääkida (näiteks kui partner unustab taas käsna välja väänata – see on ärritav, kuid talutav), on siiski teatud probleemid, mida ei tohiks ignoreerida.