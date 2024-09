Selle aine puudus on seotud alla 30-aastaste naiste depressiooniga

Kuid suguhormoonide kõrval mängivad depressiooni kujunemisel rolli ka mitmed teised bioloogilised tegurid. Hiljutine avastus viitab näiteks sellele, et madalam tauriini kontsentratsioon ajus võib olla seotud depressiooniga. Tauriin on aminohape, mida peetakse tervisele ülioluliseks. 2023. aastal ajakirjas Biological Psychiatry avaldatud uuringus vaadati, kas tauriinitase ajus on depressiooniga ja depressioonita naistel erinev.

Uuringus osales 84 naist vanuses 18–29, kellest 41 põdesid depressiooni ja 43 olid terved. Teadlased uurisid aju hipokampuse keemilist koostist, et määrata tauriini kontsentratsioon. Tulemused näitasid, et depressiooniga naistel oli tauriinitase ajus keskmiselt 19 protsenti madalam võrreldes tervete naistega.

Oluline on märkida, et madalamat tauriinitaset ei seostatud väiksema tauriini tarbimisega toidust, vaid see viitab teatud bioloogilisele mehhanismile. Teadlased peavad tauriini suurendamist potentsiaalseks ravivõimaluseks. Varasemad loomkatsed on näidanud, et tauriin võib leevendada depressioonilaadseid sümptomeid, samuti parandada kognitiivseid võimeid, vähendada stressi ja kontrollida veresuhkrutaset – kõik need tegurid võivad olla olulised depressiooni ennetamisel ja ravis, vahendab MindBodyGreen.