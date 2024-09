VIDEO Kate Middleton vastas kuninganna staatuse kommentaarile

Kate'i roll monarhias on sel aastal olnud suurenenud tähelepanu all, kuna ta on jaanuarist saadik tervisemurede tõttu avalikkusest eemal olnud. Pärast kõhuoperatsiooni jaanuaris ja vähidiagnoosi märtsis, mille järel soovitati talle ennetavat keemiaravi, on printsessi tegemised olnud piiratud.