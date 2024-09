HEA MÕTE? Abikaasa leidis kavala viisi, kuidas naist endaga armatsema saada

«Kui purki kasutatakse selleks, et sundida või isegi julgustada teist osapoolt seksima, siis on see suureks probleemiks muutunud ja tuleb kohe lõpetada,» ütleb Lovehoney seksuaal- ja suhetenõustaja Annabelle Knight Metrole.

«Samuti võib see panna ühe või mõlemad partnerid nägema seksi kui kohustust või nõuet suhtes.»

«Sellisele olukorrale saab nõusoleku puhul vürtsi lisada, määrates igale teole erineva rahasumma. Aasta hiljem teete purgi tühjaks ja kulutate selle koos millelegi romantilisele!» lisas Annabelle.

Purgi üks peamisi eeliseid on see, kuidas see pakub otsest näitajat teie seksuaalelu kohta.

«Visuaalne kujutis tuletab paaridele meelde, kui oluline on seada prioriteediks seks ja romantiline aeg koos,» selgitab Annabelle. «Ja kui su magamistoas on suur seksipurk, on kindel, et see jääb sulle meelde.»

«Isegi kui see ei lõpe füüsilise kontaktiga, võib see lihtsalt innustada üht teist päeva jooksul flirtivat sõnumit saatma või hoidma kallistust natuke kauem, kui hüvasti jätate.»

Kui teie suhetes on kuivem periood, soovitab Annabelle seda teemat tundlikult ja positiivselt käsitleda – lõppude lõpuks, solvatud tunded või tunne, et suhe on kriisis, ainult tapab meeleolu veelgi enam.

«Alusta hiljutisest intiimsest hetkest, mida nautisid, ja keskendu sellele, mis sulle meeldis, et luua positiivne õhkkond võimalikult vähese ärevusega,» ütleb ta.

«Tervislik seksuaalelu on mõlema partneri vastutus. Alustage vestlust sellest, kuidas te saate üksteist toetada, et leida intiimsuse ja seksi jaoks aega oma tihedatesse graafikutesse. See vähendab süütunnet ja tõenäosust, et su partner võtab kaitsva hoiaku.»

«Pea meeles, et su partneri soovid, vajadused ja iha on sama olulised kui sinu omad. Ära räägi ainult sellest, mida sina tahad – küsi, kas on midagi, mida nad tahaksid teha või magamistoas proovida,» lõpetas ekspert.