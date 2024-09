UUS NOORUS Ära karda vananemist – just selles vanuses toimub eluline läbimurre!

Uued teadusuuringud näitavad, et vananemine ei tähenda ainult füüsilisi muutusi, vaid sellega kaasnevad ka olulised sisemised arengud. Kaheks kõige murrangulisemaks vanuseks on 44 ja 60. Siit kiire meeldetuletus, et vananemist ei tohiks võtta kui allakäiku, vaid hoopis võimalust muutusteks ja enesearenguks.

Siiski, ühiskondlikud normid seda ideed tihtipeale ei toeta. Vananevad naised jäävad sageli tähelepanuta, kuna naiselikkust seostatakse tihtipeale noorusega. Kui noorus on seotud ilu ja kirgede avastamisega, siis milliseid lugusid räägitakse vanadusest? Paraku on sellest vähe lugusid, mis näitaksid vananemist kui midagi positiivset ja inspireerivat.

Küsimus on, miks me end vananedes nii palju survestame? Kas see tuleneb patriarhaadist, mis seab naistele piiratud võimalused? Kui oleks rohkem naisi võimul, kas siis võiks see muutuda?

Vananemine ei pea olema ainult kaotuste aeg. Võib-olla tuleks end mõtestada nii, et see just pakub uusi perspektiive, tarkust ja vabadusi, mida noorus ei võimalda. Selleks aga tuleb muuta enda mõttemaailma ja näha vanadust kui elu loomulikku ja väärtuslikku osa.