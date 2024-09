Charles on nõus Harry tagasi perekonda võtma, kuid kahel olulisel tingimusel

Endine BBC kuninglik korrespondent Jenny Bond ütles uudisteportaalile OK! piltliku võrdlusega, et kuningas küll haugub, aga ei hammusta. Bondi sõnul on Charles karmist välisest kestast hoolimata tegelikult väga südamlik mees, keda võib mõnigi asi pisarateni liigutada. Ekspert usub, et monarh hoiab suhte parandamiseks ukse lahti, kuid tõenäoliselt on tal kaks tingimust, mida ta prints Harrylt ootab.