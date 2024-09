8 märki, et sinu armusuhe jääb tõenäoliselt kestma

1. Tema sõbrad on sinu sõbrad

Suhtes on normaalne veeta üksteise sõpradega aega. See on märk elutervest suhtest, kui su sõbrad sind rõõmuga nende hulka vastu võtavad. Samuti kui su partner on selle üle rõõmus ja soovib, et sa tunneksid end tema sõpradega mugavalt.

2. Te ajate üksteist naerma

Üksteise naerma ajada suhtes ei ole alati nii lihtne, kui see kõlab. See näitab, et te mõistate üksteist väga hästi.

3. Teie tülid on konstruktiivsed

Inimestel on lihtne pisiasjade üle norida ja teineteise kallal võtta, kuni see viib plahvatusliku tülini. Kui teil on viljakad vaidlused ja produktiivsed arutelud, näitab see, et teie suhtel on suur potentsiaal.

4. Teil on lõbus ka siis, kui te ei tee midagi

Lõbutsemiseks ei pea alati välja minema, vaid võite tunda end mõnusalt ka kodus olles. See näitab suurt intiimsust.

5. Soovid olla parem inimene

Toksilistes suhetes kipuvad partnerid üksteises esile tooma halvimaid omadusi. Heas suhtes on täiesti vastupidi. Püüad olla iga päev parem inimene tänu talle.

6. Olete üksteise eest tänulikud – ja annate sellest teada

Kui paarid on pikka aega koos olnud, võivad nad unustada, kui palju nad oma partnerit hindavad. Tugevas suhtes paar annab sellest aga teada ja mitte vaid sõnade, aga ka tegude kaudu.

7. Teil on piisavalt intiimsust

Armastate üksteise lähedust ka pärast aastaid koosolemist. Intiimsus ei pea alati olema füüsiline, vaid see võib olla ka emotsionaalne – jagate isiklikke kogemusi ja olete üksteisega avatud.

8. Räägite tulevikust

See on märk pikaaegsest suhtest, kui teate, et teil on ühine tulevik ja teete ühiseid plaane.