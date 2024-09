ÄRA VAIKI! Suhteeksperdid suhte hoiatavatest märkidest: unusta punased lipud, ka beežid võivad olla ohtlikud

Beežid lipud on on hakanud rohkem tähelepanu saama tänu Colleen Hooveri romaanile ja filmile «Ei iial enam», kus peategelane Lily Bloom, keda kehastab Blake Lively, kogeb neid märke oma suhte jooksul Ryle Kincaidi ja Justi Baldoniga.

Suhteekspert Cheralyn Leeby on toonud esile mitmeid märke, millele tuleks pöörata tähelepanu:

Agressioon ja plahvatuslik käitumine

Uuringud on näidanud, et agressiivne käitumine võib viia füüsilise vägivallani. Kui partneril on kalduvus lahendada konflikte agressiooniga, võib see olla tõsine hoiatusmärk tulevasele väärkohtlemisele.

Armukadedus

Kuigi kerge armukadedus võib tunduda isegi armsana, võib see eskaleeruda emotsionaalseks vägivallaks. Uuringud on näidanud, et mitte põhjendatud ja tugev armukadedus on tihedalt seotud mineviku traumadega ja võib viia emotsionaalse väärkohtlemiseni, mis on võrreldav füüsilise vägivallaga.

Sotsiaalne isolatsioon

Partnerite isoleerimine ja keelamine, on klassikaline taktika, mida väärkohtlejad kasutavad oma võimu kindlustamiseks. Nad võivad seda selgitada hoolitsuse pakkumisena, kuid tegelikkuses on see üks manipuleerimise viisidest ning võib viia olukorrani, kus ohver on väärkohtlejast sõltuvuses.

Uus manipuleerimisvorm

Gaslighting on salakaval manipuleerimise ja psühholoogilise kontrolli vorm, kus ohvritele söödetakse tahtlikult ja süstemaatiliselt ette valeteavet, mis sunnib neid kahtlema selles, mida nad teavad olevat tõesed. See võib sageli ka kehtida enda kohta. Kuigi süü pole kunagi ohvris, paneb siiski väärkohtleja ohvrit tundma end süüdi oma kõikides tegudes ja olekutes, mis võib jätta sügavad psühholoogilised armid ja tugevalt kahjustada enesehinnangut.

Lähedased on su pärast mures

Lähedased on need, kes tunnevad sind kõige paremini ning enamjaolt tajuvad ära, kui midagi on valesti. Kui sõbrad või pereliikmed väljendavad muret sinu partneri käitumise pärast, tasub seda tõsiselt võtta. Sageli võivad teised märgata ohtusid, mida sa ise suure armastuse tõttu ei näe.

Beežid lipud on hoiatavad märgid, mida ei tohiks suhtes ignoreerida. Olgugi et probleem ei tundu olevat esialgu suur, võivad need viidata tõsistele probleemidele, mis aja jooksul aina süvenevad. Nende märkide varajane tuvastamine aitab ära hoida edasist väärkohtlemist ja traumaatilisi kogemusi.