UURING USA keskmine IQ pole enam mõistatus – teada on ka arukaim osariik

Värske uuring näitab, et New Yorgi elanikud on keskmisest ameeriklasest intelligentsemad, kuid osariigi IQ, ehk intelligentsuskvoot, asetub siiski USAs alles 26. kohale. Uuringu põhjal on New Yorgi elanike keskmine IQ 100,7, mis on veidi kõrgem kui riigi keskmine – 98.

Analüütikafirma Data Pandas analüüsis avalikke andmeid IQ testidest ning SAT ja ACT testide tulemustest ning haridustaseme näitajatest, et koostada USA osariikide IQ edetabel. Uuringust selgus, et kõige intelligentsemad elanikud on Massachusettsi osariigis, kus asuvad ka sellised mainekad ülikoolid, nagu Harvardi ülikool ja Massachusettsi tehnoloogiainstituut.

Teisel kohal on New Hampshire, kus asub Ivy League'i ülikool Dartmouth College, keskmise IQga 104,2. Kolmandat kohta jagavad Põhja-Dakota ja Vermont, kus mõlemas on keskmine IQ 103,8.

Samal ajal kuulutati kõige madalama IQga osariigiks Mississippi, mille keskmine intelligentsuskvoot on 94,2. Uuringu autorite sõnul võivad need tulemused peegeldada sotsiaalmajanduslikke tegureid, nagu ligipääs kvaliteetsele haridusele, mis omakorda mõjutab IQ taset. Mississippi on ka kõrgeima vaesuse määraga osariik, kus vaesuspiiri all elab 19,6 protsenti elanikest.

Teisel kohal on Louisiana, mille keskmine IQ on 95,3, ja kolmandal kohal California, kus keskmine IQ on 95,5.