VAATA JA IMESTA Kunagine «Rannavalve» staar näeb endiselt jalustrabavalt hea välja!

Bergin alustas oma karjääri modellina New Yorgis, olles Wilhelmina Modelsi tiiva all ning asendas 1990ndatel Mark Wahlbergi Calvin Kleini aluspesumodellina. Tema nägu ja keha kaunistasid paljude tuntud moebrändide, nagu Giorgio Armani ja Yves Saint Laurent, kampaaniaid.

Siin on mees Los Angeleses «After Baywatch: Moment in the Sun» esilinastusel, mis räägib sellest, mis on staaridest tänasel päeval saanud. Nagu näha, näeb 55-aastane mees endiselt väga hea välja!