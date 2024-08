UURING Mille pärast tunnevad lapsevanemad end kõige rohkem süüdi?

Paljud vanemad proovivad olla head eeskujud ja juua vett koos lastega, samas, kui teised kasutavad loomingulisi lahendusi, nagu maitseveed ja väikeste preemiate jagamine. Hoolimata sellest, et vanemad püüavad oma lapsi vee joomiseks motiveerida, tunnistab 42 protsenti vanematest, et ka neil endal on sellega probleeme.

Uuring näitab, et sotsiaalmeedia trendid on mõjutanud vee tarbimist, ning ligi pooled vanematest tunnistavad, et nende vee joomise harjumused on paranenud just sotsiaalmeedia mõjul. Ent hoolimata teadlikkusest ja pingutustest jääb suvekuudel laste veetarbimine alla soovitusliku taseme, kus lapsed joovad keskmiselt vaid 4,4 klaasi vett päevas.