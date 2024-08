Endal silmad peast koukinud naine pidi kohanema pimedusega

«Mul olid hallutsinatsioonid, nii et mu mälestused on hägused,» meenutas ta traagiliselt lõppenud episoodi. «Mäletan, et mõtlesin, et keegi peab maailma parandamiseks ohverdama midagi olulist ja see inimene olen mina. Arvasin, et maailm lõpeb järsku ja kõik surevad, kui ma silmi kohe välja ei kisu.»

«Lükkasin kummagi käe pöidla, nimetissõrme ja keskmise sõrme mõlemasse silma. Haarasin mõlemast silmamunast, väänasin ja tõmbasin, kuni see välja hüppas. See oli tohutu võitlus, kõige raskem asi, mida ma kunagi teinud olen. Kuna ma ei näinud enam, siis ma ei tea, kas verd ka oli, aga ma tean, et narkootikumid summutasid valu.»

Nüüd 26-aastane Kaylee elab koos oma partneri Alexiga ja mõtleb sageli, kuidas ta elu oleks võinud minna. «Püüan sellele mitte liiga palju mõelda, kuid seda juhtub. Kui ma hommikul kardinad eest tõmban või oma kassile akna avan, siis mõtlen, milline väljas on. Mõtlen, et äkki jumal aitab mul ühel päeval näha kõike, millest olen ilma jäänud.»

«Ma tahaksin näha, kuidas mu lähedased vananevad ja mis värvi mu kass on. Kujutage ette, et keegi seletaks teile, milline telesaate tegelane välja näeb. Nad võivad teile kõike rääkida, kuid kuni sa teda ise vaata, siis sa lihtsalt ei tea. Kuna ma olen varem näinud, ei lepi mu mõistus mittenägemisega.»

Rääkides oma uimastisõltuvusest, ütles ta, et pimedus on isegi õnnistus, sest pimedana oleks väga raske end süstida, nii et see hoiab teda narkootikumidest puhtana.

Kaylee tegi neli aastat tagasi elumuutva protseduuri, kus talle paigaldati silmaproteesid, mis sarnanesid tema originaalsilmadega, pakkudes tohutut rõõmu tema perele ja sõpradele, kirjutab Daily Star.