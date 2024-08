«See päev oli täis armastust!» Peigmehe petmine ei peatanud pulmapeo tähistamist

Foto on illustreeriv.

Pruut avastas kuus päeva enne pulmi, millele kulus üle 41 000 euro, et tema peigmees on olnud tema vastu truudusetu, kuid see ei murdnud naist. Selle asemel pööras ta oma elu ühe valusaima hetke võidukaks ja muutis oma pulmapäeva suurejooneliseks tähistamiseks — ilma peigmeheta, kuid ümbritsetuna sõpradest ja perekonnast.