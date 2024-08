Sarjast «Võluvägi» tuntud Rose Mcgowan rääkis Shannen Doherty asendamisest: nad tahtsid, et ma alustaksin temaga sõda

Pidevalt kuulmine, et tema liitumine «Võluväe» sarjaga võib selle hävitada, tekitas temas soovi vastupidist tõestada. McGowan jäi sarja kuni 2006. aastani, kui see neli hooaega hiljem lõppes.

McGowan tunnustas Doherty taskuhäälingut, öeldes, et see andis Dohertyle võimaluse jagada oma lugu paljudest meediakajastustest ning näidata oma fännidele enda haavatavat poolt, jagades oma võitlust vähiga.

«Ta tegi seda lõpuks oma tingimustel,» kiitis McGowan Doherty tööd oma taskuhäälingus. «Ja sellega aitas ta nii paljusid inimesi... julgus, mis tal oli oma seisundi jagamisel... julgus olla päris ja ehe... see ei nõudnud temalt palju, sest see on see, kes ta tegelikult oli.»