Jenna Ortega vastas tema ja Johnny Deppi kohtingute kuulujuttudele

«See on minu jaoks täiesti absurdne,» rääkis Ortega BuzzFeedile antud intervjuus. «Ma olin võtteplatsil Richard E. Grantiga, kui ta küsis mult naljatades: «Nii, et sina ja Johnny?» Ma naersin, sest ma... ma ei tunne seda inimest üldse.»

Ortega, kes on olnud näitleja juba üle kümne aasta, saavutas tuntuse Netflixi gootilikus sarjas «Wednesday», mille üks looja on Tim Burton. Kuulujutud muutusid usutavamaks seetõttu, et Burton aitas 1990. aastal filmiga «Edward Käärkäsi» muuta Depp rahvusvaheliseks filmistaariks.