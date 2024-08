Eesti kaalukirurg avaldab, millal tulla maovähenduslõikusele

Kaalulangetus võib tunduda hirmutav, eriti kui oled ülekaaluga võidelnud juba kaua ega tea, kust alustada. On oluline mõista, et püsiva edu saavutamiseks tuleb see teekond jagada väiksemateks sammudeks ja leida just need võimalused, mis sulle kõige paremini sobivad. Üks Eesti tunnustatumaid bariaatriakirurge, dr Rein Adamson soovitab alustada neist neljast lähenemisest.