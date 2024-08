SKANDAAL Austria kirurg lubas oma 13-aastasel lapsel patsiendi aju opereerida

33-aastasel mehel polnud mitu nädalat aimugi, et tema operatsioon on olnud paljude uudiste objektiks. Aasta alguses sattus ta metsatöödel juhtunud õnnetuse tõttu eluohtlikusse olukorda ja ta toimetati päästekopteriga Grazi ülikooli haiglasse.

Alles juuni alguses sai avalikkus teada, et neurokirurg lubas oma 13-aastasel tütrel operatsioonil osaleda. Sellest, et tegu oli just tema lõikusega, sai kannatanu veel kuu aega hiljem politseist teada.