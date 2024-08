ÜLLATAV Meestele ei meeldigi, kui naine on seksi ajal peal

Püsti seksimine

Teoorias on see mõte vägagi seksikas, kuid see pole mehele kuigi mugav asend. Käed väsivad ära ja kui mees on naisest hulga pikem, peab teda kogu aeg oma käte vahel kohendama. Mõttetööd on palju ja raske on seksile keskenduda.

Keerulised poosid

Mehed on küllaltki sirgjoonelised ja katsetada poosidega, mis meenutavad «Twisteri» mängu, on tüütu. Nad eelistavad poose, mis ei meenuta Ikea mööbliesemete kokkupanemist.

Naine peal

Võiks ju arvata, see on suur hitt meeste seas. Istud ja vaatad ja kõik hea kraam on käeulatuses. Tõde on aga proosalisem. Asi on selles, et naise kiired liigutused panevad mehed oma peenise heaolu peale mõtlema. Kujutluspilt murdunud meheaust kustutab seksiisu vaat et kuuldava sisinaga.

Lusikas

Lusikaga on see häda, et liigutused on piiratud ja samuti pole õrna aimugi, mis partner teeb. Võib-olla tal on tüdinud nägu ees või silmad sootuks kinni vajunud ega hinda kõiki neid liigutusi, mida mees püüdlikult teeb. See mõte pole kuigi erutav, kirjutab Cosmopolitan.