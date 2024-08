REAGEERIS ÜLE? Vihane naine ei suutnud sõbranna tegusid mõista: selleks ajaks oli ta mu pojaga juba maganud!

Üks naine oli täiesti vapustatud, kui sai teada, et tema 28-aastane sõbranna, kellega ta oli sõbrustanud üle kahe aasta, oli maganud tema pojaga, kes on sõbrannast viis aastat noorem. Asja teeb hullemaks see, et poeg on tõsises suhtes.

Naine jagas anonüümselt Mumsneti foorumis, et katkestas kõne oma sõbrannaga ja blokeeris tema kontaktid. Naine väitis, et teda ei häiri vanusevahe, sest mõlemad on täiskasvanud, kuid ta süüdistas sõbrannat piiride puudumises, moraalituses ja lugupidamatuses.

«Olen viimastel kuudel aidanud sõbrannal toitu tuua nii talle kui ka tema kassile, sest tal polnud tööd ja ta oli masenduses,» kirjutas ta.

«Nüüd on tal töökoht ja vaid paar nädalat tagasi ütles ta mulle, kui palju ta hindab meie sõprust ja on tänulik, et olen tema elus – selleks ajaks oli ta mu pojaga juba maganud! Olen teda tundnud kaks ja pool aastat... Ma olen uskumatult vihane!»

Naine lisas, et poeg on oma käitumise pärast vabandanud – raevunud ema soovitas pojal kõik oma tüdruksõbrale üles tunnistada. Sajad šokeeritud kasutajad jagasid kommentaarides oma mõtteid, paljud neist mõistsid mõlemad osapooled nende kirgliku öö pärast hukka, vahendab Daily Star.