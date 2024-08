«Seksisin tema sõbraga kõrvaltoas!» Naised rääkisid levinud põhjustest, miks nad oma kaaslasi on petnud

Kuigi kõik mõistavad, et partneri petmine on vale, ei takista see teadmine paljusid inimesi. 2021. aasta uuring näitas, et 21 protsenti ameeriklastest on oma partnerit petnud, mis on üks protsent rohkem kui aasta varem.

Teine naine rääkis, et pettis abikaasat alles pärast seda, kui avastas, et mees oli teda enne petnud: «Ta pettis mind ja ma sain sellest teada. Üks tema sõpradest ei suutnud uskuda, et ta seda teeb, ja rääkis mulle. Ma ütlesin talle, et kui ta mulle tõendid toob, siis olen temaga nõus seksima. Ta tõi mulle foto, kus mu abikaasa seksib oma kontoris naisega. Samal õhtul, kui mees magama läks, seksisin tema sõbraga kõrvaltoas. Ta ei saanud kunagi teada. Mul polnud vaja, et keegi teaks, et see oli minu jaoks edukas kättemaks.»