Kaalust alla: õigeid nippe teades võid maiustada ka kiirtoiduga

Fitnessitreener Rosie May usub, et liigseid kilosid on võimalik kaotada lemmiktoitudest loobumata. Piisab vaid, kui menüüd pisut kohendada.

Naine usub ja räägib Mirrorile, et kiirtoidukettides söömine võib tegelikult aidata inimestel kaalust alla võtta, kui järgida mõnda lihtsat reeglit. «Ma ei ütle, et pead burksist loobuma. Kaalu langetamiseks peate olema kaloridefitsiidis,» sõnas naine.

Rosie rõhutas, et paremaid valikuid tehes on võimalik ühe toidukorraga üle 500 kalori säästa.

Kolm lihtsat reeglit

Fitnessguru ütleb, et McDonaldsi klientide valik number üks on suured friikartulid, kaks neljandikku naela juustuga ja suur täis Koks. Üldiselt sisaldab see roog 1385 kalorit, mis on enamiku inimeste jaoks märkimisväärne osa igapäevastest kaloritest.

Reegel nr 1. Kui magusast joogist loobuda ei suuda, siis 212 kalori säästmiseks asenda tavaline karastusjook Coca-Cola Zero või dieetlimonaadiga.

Reegel nr 2. Asenda suured friikad väikestega, säästad 100 kalorit vähem ja saad nendest umbes 337 kalorit.

Reegel nr 3. Asendada suur mitmekordse burgerieine väikese einega. Nii säästad üle 500 kalori, saades siiski nii friikartulid, burgeri, kui joogi.

Rosie nõuanded on saanud kasutajatelt palju positiivset tagasisidet. Tänulike inimeste sõnul on need reeglid väga tõhusad ja nende abil on nad näinud oma kaalulanguse esimesi tulemusi.