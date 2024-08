VAU! Kassnaine Jocelyn Wildenstein näitas oma nägu enne plastilise kirurgia sekkumist

84-aastane naine õnnitles oma tütart Dianat sünnipäeva puhul ja avaldas foto, kus laps tema süles istub. Fotol olevast noorest Jocelynist õhkab elegantsi ja glamuuri ja tema näojooned on täiesti erinevad nendest, mis talle praeguse kuulsuse ja hüüdnime tõid.

Wildenstein elab praegu New Yorgis, kuid on viimastel aastatel hoidnud suhteliselt madalat profiili ja jagab fännidele oma elu pigem harva. Kui ta mõne postituse teeb, siis enamasti oma kauaaegse kihlatu, 56-aastase moelooja Lloyd Kleiniga.

Jocelyn Wildensteini nimetatakse kõige kuulsamaks plastilise kirurgia ohvriks. Oma esimese operatsiooni tegi ta enam kui 30 aastat tagasi, et oma miljardärist abikaasale Alec Wildensteinile rohkem meeldida. Mees armastas kasse ja seetõttu muutis naine oma silmade kuju kassi sarnasteks. Seejärel suurendas Jocelyn implantaatide abil oma põsesarnu ja lõuga ning suurendas tugevalt huuli, lastes need samas kitsamaks lõigata. Kõik need lõikused muutsid ta nägu meeletult ja lisaks Kassnaise hüüdnimele hakati teda kutsuma ka Frankensteini pruudiks.