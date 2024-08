Catherine'il on tohutu privileeg võtta Balmorali kaasa üks eriline ese

Kuningliku perekonna traditsioonide hulka kuulub Balmorali lossis puhkamine. Prints William on käinud seal juba pisikese poisina, nüüd võtab ta loomulikult kaasa ka oma lapsed George'i, Charlotte'i ja Louisi.

Arvatavasti jätkab kuningas Charles oma ema loodud traditsiooni, kutsuda teised pereliikmed Balmorali ühist aega veetma. Kui printsess Catherine Williami ja lastega kuninga kutse vastu võtavad, saab see Kate'i jaoks olema seni pikim reis alates tema vähiravi algusest.

Esimest korda sai Catherine kuningannalt kutse Balmorali minna päevil, mil ta alles käis oma tulevase abikaasaga. Loomulikult oli ta pabinas ja närvis, kuid kuninganna soovis, et ta ennast teretulnuna tunneks ja andis Catherine'ile haruldase privileegi. Nimelt teadis ta Kate'i kirge pildistamise ja fotograafia vastu ning lubas Williami tulevasel naisel Balmorali fotokaamera kaasa võtta. Ta lubas naisel oma valdustes maastikku ja lossi ümbrust pildistada. Kuigi tundub, et see pole teab mis suur asi, siis pole seda varem tehtud ja Kate peab seda mälestust ja privileegi väga kalliks.