Sarah Jessica Parki kingasarja sulgemine avab uue ajastu naiste jalatsimoes

Kui kunagi tähendasid kontsakingad naiselikkust ja elegantsi, tuntakse end täna ka pidulikuna sokkides ja tossudes. Tundub, et pandeemia on teinud oma töö ja pidulik riietus on võtnud teise suuna. Isegi Sarah Jessica Parker, kes on kontsade kuninganna, sulgeb oma kingasarja. Kas tõesti on kontsakingad välja suremas?