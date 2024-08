TOTAALNE MUUTUMINE Ülekaaluline naine kaotas üle saja kilo: mu tütar küsis, kas olen suremas

Ameeriklanna Alicia Briggs on enda sõnul alati ülekaaluline olnud, alates varasest lapsepõlvest. Seetõttu tundis ta ennast sageli üksiku ja tõrjutuna. Ta tegi palju sporti, kuid kaal üha tõusis ja dieetide pidamine ei aidanud tal ülekaaluga toime tulla.

Kui Alicia abiellus, kaalus ta 127 kilogrammi, mis tõusis veelgi, kui ta lapseootele jäi. Briggs ei saanud pärast rasket rasedust pikka aega ise pesta ega riideid vahetada ega pikka maad kõndida. Ta vajas selleks oma abikaasa abi ja tema sõnul mõjus see paari romantilisele poolele üsna halvasti.

Seejärel hakkasid teda kimbutama tasakaaluhäired ja krambid. Haiglas ei saanud talle isegi kõiki vajalikke uuringuid teha, sest ta lihtsalt ei mahtunud MRI masinasse. Perekond tundis tema tervise pärast tõsist muret, sest naine ei suutnud ega jaksanud isegi oma lastega mängida. «Nad kartisid, et kui kukun, võib see väga halvasti lõppeda. Mu tütar nägi mind ühel päeval minestamas ja küsis, et emme, kas sa sured ära,» kirjeldas Briggs elu hirmsamaid hetki.