USKUMATU! 61 aastat tagasi kadunud abielusõrmus leiti kõige ootamatumast kohast

Barbara Gregory ja Glenn Davis abiellusid 1963. aastal Kentuckys. Pärast mesinädalaid oma kodutallu naastes otsustasid nad oma armastuse auks puu istutada. «Aastate jooksul, kui see puu kasvas, muutus meie abielu tugevamaks,» rääkis Gregory portaalile WLKY.

Davis suri 2023. aasta detsembris vähki. Ta maeti selle sama puu kõrvale, mis nad abikaasaga pulmade järgselt istutasid. Barbara kutsus mõne aja pärast meistrid, et armastatud abikaasale hauakivi paigaldada. Sel päeval juhtus midagi täiesti uskumatut - üks tööline, Jonathan Searcy, kaevas mälestuskivi jaoks maad, kui märkas kadunud sõrmust. «See oli nagu nõela leidmine heinakuhjast,» kommenteeris ta. Searcy tagastas leitud ehte lesele.

Barbara rääkis, et taas temani jõudnud ehe oli üks kahest abielusõrmusest, mille tema abikaasa kogemata kaotas. Nad ostsid mehele ka kolmanda abielusõrmuse, mida ta kandis, kuid naine otsustas, et ei pane seda kallimale hauda kaasa. «Arvasin, et ta kaotab selle teel taevasse,» selgitas naine oma otsust.