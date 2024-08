Naine kaotas pärast putukahammustust oma mõlemad jalad

Kuna kodune ravi ei andnud tulemusi, viidi naine haiglasse, kus ta sai infektsiooni vastu võitlemiseks muuhulgas kompressioonsidemed. Need takistasid tema vereringet aga nii palju, et naise varbad läksid mustaks ja kärbusid. Mõlemad jalad tuli põlvest ülevalt poolt amputeerida.

Josie ütles ajalehele Sun, et juhtunu muserdas teda meeletult ja ta ei oleks osanud kartagi, et midagi nii väikest nagu tundmatu putuka hammustus võib nii suurt tervisekahju põhjustada. «Ühe amputatsiooniga suutsin leppida, aga kui nad teise jala ära lõikasid... Aastate jooksul olen paljudelt putukatelt hammustada saanud, elasin riikides, kus putukad on palju ohtlikumad. Ei kujutanud halvimas unenäoski ette, et selline õudus võiks mu enda aias juhtuda,» rääkis naine, kes õpib praegu ratastoolis liikuma.