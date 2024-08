OH, ÕUDUST! Kuulsat moebrändi ähvardatakse lapstööjõu kasutamise ja palgarikkumiste pärast kohtuga

Shein, mis on maailma üks juhtivaid veebimoe brände, seisab silmitsi tõsise mainekahjuga pärast seda, kui avaldati, et ettevõte kasutab karmilt ära lapstööjõudu ning rikutud on miinimumpalga nõudeid. Need paljastused on toodud välja juba 2023. aasta aruandes, mis seab kahtluse alla nende usaldusväärsuse.