NAISED SÜÜDI? Pornostaar avalikustab miks mehed oma kallimaid petavad

Gold Coastis elav pornostaar rääkis uudisteportaalile news.com.au, et ta ei hakka kunagi abielumehi prostituudi juures käimise eest hukka mõistma. Vähe sellest - seksi eest ligi 1000 eurot tunnis küsiva naise sõnul on petmises süüdi kodused naised ise.

25-aastane naine kiidab oma töö paindlikkust, vabadust ja ei salga, et ka suurt raha. Seks temaga maksab krõbeda kopika ja kõige edukamatel päevadel teenib ta sel moel enda sõnul 12 000 kuni 30 000 eurot. Ta ei häbene oma tööd vaid on hoopiski uhke: «Ma võtan raha selle eest, mida teised inimesed tasuta teevad.»

Ta on veendunud, et petvates meestes pole süüdi keegi muu, kui naised ise. Bonnie väidab, et naised ei tea, kuidas oma meest rõõmustada ja vinguvad liiga palju. Naise sõnul räägivad väga paljud kliendid talle oma abielumuredest ja puistavad südant, seetõttu ta julgeb ka nii otsekoheselt nõuandeid jagada. «Enamasti mehed varjavad alguses oma suhtestaatust ja võtavad isegi abielusõrmuse ära. Aga peagi nad avanevad ja räägivad oma muredest, mis on kõikides abieludes samasugused,» nendib Blue. Veel märgib ta petmise põhjustena üksteisele liiga vähese aja pühendamist, teineteise vajadustest mitte hoolimist ning paari omavahelist halba kommunikatsiooni.