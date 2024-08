ÄRA OOTA! Just sel ajal võib intiimsuste nautimine pakkuda üllatavaid eeliseid

Kui menstruatsioon kestab keskmiselt neli kuni seitse päeva kuus, siis seks sel perioodil võib pakkuda ootamatult positiivseid külgi.

Leevendab menstruatsioonivalusid

Orgasmid võivad aidata leevendada menstruatsioonikrampe. Emaka lihased tõmbuvad orgasmi ajal kokku ja seejärel lõdvestuvad, mis vähendavad valulikkust. Samuti vallanduvad kehas õnnehormoonid ehk endorfiinid, mis teevad tuju paremaks ja aitavad unustada menstruatsiooniga seotud ebamugavusi.

Lühem menstruatsioon

Seksuaalvahekord võib kiirendada menstruatsiooni lõppu, kuna orgasmi ajal toimuvad lihaste kokkutõmbed aitavad suruda emaka sisu kiiremini välja.

Suurenenud seksuaaliha

On tehtud kindlaks, et naistel on menstruatsiooni ajal suurem seksuaalne iha – seda hormonaalse menstruaaltsükli kõikumise tõttu. Inimene ei saa looduse vastu ja tekib küsimus, et miks seda siis takistada?

Naturaalne libesti

Menstruatsiooniveri toimib naturaalse libestina, vähendades vajadust kunstlike libistite järele.

Migreenivalu leevendamine

Mõned uuringud on näidanud, et menstruatsiooni ajal seksimine võib aidata leevendada menstruatsiooniga seotud migreenihooge.

Võimalikud kõrvalmõjud

Ainuke menstruatsiooni ajal seksimise miinus on segadus, mis võib peale vahekorda tekkida. Veri võib määrida nii teid kui ka teie partnerit, mis vähendab naudingut. Lisaks on menstruatsiooni ajal seksimisel veidi suurem risk haigestuda sugulisel teel levivatesse infektsioonidesse, kuna mõned viirused, näiteks hepatiit, on seotud verega.

Kas rasedus on võimalik?

Kukutame müüdi, et menstruatsiooni ajal rasestumine pole võimalik. Kuigi rasestumise tõenäosus menstruatsiooni ajal on madal, ei ole see täiesti välistatud. Spermatosoidid võivad naise kehas püsida elus kuni seitse päeva, mistõttu võib lühikese tsükli korral olla võimalik ovulatsioon vahetult pärast menstruatsiooni. Sel juhul on võimalik, et toimub viljastumine.

Näpunäited menstruatsiooni ajal intiimsuste nautimiseks

Seks menstruatsiooni ajal võib olla mugavam ja nauditavam, kui järgida mõningaid lihtsaid näpunäiteid. Esmalt tuleb olla partneriga aus ja avatud, arutades, kuidas kumbki ennast tunneb. Kui menstruatsioon ei takista teie mõlema jaoks intiimsuste nautimist, tasub näiteks kasutada voodi peal tumedat rätikut või proovida hoopiski seksida duši all.