SIGADUS Naistelemmik NOËP sattus identiteedivarguse ohvriks

NOËP on varem Postimehe antud intervjuus maininud, et väike šokk kulub elus alati ära. Ka pahatahtikesse tegelastesse, kes kellegi teise ausalt ja andega ehitatud tuntude pealt isiklikku kasu lõigat üritavad, suhtub ta rahulikult. Küll aga teavitab ja hoiatab oma tõelisi jälgijaid. Andres Kõpperi õige konto kannab nime @noepmusic ning seda jälgib 34,7 tuhat inimest. Tema Spotify kontol on 689 556 igakuist kuulajat ja populaarseimat lugu «Body on Fire» on kuulatud üle 32 miljoni korra.

Eile, 22. augusti õhtul postitas NOËP oma Instagram loosse kuvatõmmise sellest, kuidas keegi on tema identiteeti kasutades libakonto loonud ja selle alt talle kirjutanud.

Pettur kõlas nii:

Foto: Instagram/Noepmusic

Lisaks on NOËP kogu tegutsemisaja hoidnud vaoshoitud joont. Ta on alati jäänud väärikaks ja viisakaks, pole haakunud ühegi intriigi ega skandaaliga, pole iialgi jaganud oma elaeru ega isegi avaldanud ühtegi kriitilist või pahatahtlikku kommentaari kellegi teise aadressil. Tal on maine, millel on tõepoolest väärtust!