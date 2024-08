GALERII Vaata, kes kuulsustest käisid Krunnipea 10. sünnipäeval

«Saatuse tahtel jäime Greenikaga mõlemad emapuhkusele ja kodus olles tekkis meil laste kõrvalt mõte avada päris oma disainikauplus, et tuua kohalike disainerite looming Eesti inimesteni. Aeg selleks oli soodne – Eesti disain alustas just oma teekonda ning huvi kohalike disainerite ja nende loomingu vastu üha kasvas,» meenutas Krunnipea üks omanikke Tiiu Vakra Krunnipea sünnilugu.

Vakra sõnul on Eesti mood ja tarbijatrendid viimase kümne aastaga mõnevõrra muutunud. «Moesuunad ja trendid vahetuvad praegu palju kiiremini, ehk see, mis on praegu trendikas, ei pruugi seda enam kahe kuu pärast olla. Nii otsime meiegi pidevalt uusi kohalikke disainereid ja tooteid, mis pakuksid huvi aeglase moe austajatele Eestis ja kaugemalgi,» lisas Vakra.