Eksperdid on veendunud, et Kate Middleton ei naase kunagi kuninglikke kohustusi täitma – sellel on kindel põhjus

Viimastel kuudel on Kate'i nähtud Trooping the Colouri paraadil ja Wimbledoni turniiril, mis andis lootust, et tema tervis paraneb ning ta võib peagi naasta kuninglike kohustuste juurde.

Paraku on rõõmustamiseks veel vara. Siseringi allikate sõnul pole Kate'i tervislik seisund kaugeltki ideaalne. Printsessi elus on endiselt päevi, mil haigus võtab võimust, mistõttu on kuninglikud eksperdid arvamusel, et ei tasu loota tema täielikule naasmisele varasema eluviisi juurde.

Väidetavalt on onkoloogilise ravi käigus Kate Middleton oma prioriteedid ümber hinnanud, jättes kuninglikud kohustused tagaplaanile. Inimesed, kes on Briti kuninglikule perekonnale lähedal, arvavad, et on tõenäoline, et prints Williami abikaasa ei naasegi enam oma ametikohustuste juurde.

«Catherine pole endiselt terve, ta jätkab keemiaravi, ja kuigi ta mõistab oma rolli tähtsust, on tema prioriteedid, nagu arvata võis, märkimisväärselt muutunud,» ütles ajakirjanik Dan Wootton. Ta lisas, et Kate on sügavas kriisis seoses oma tervisega ning kuigi ta on otsustanud avalikkuse ette ilmuda, on tervenemiseni veel pikk tee.

Biograaf Robert Jobson, kes avaldas hiljuti raamatu «Catherine, Walesi printsess», on nõus kuulujuttudega Middletoni ümber ja soovitab avalikkusel oma ootusi tema tagasituleku teemal alandada, sest tõenäoliselt ei pruugi ta tööle naasta.

Allikas: Radar.