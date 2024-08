Ilma jõusaalita üle 20 kilo kaotanud mees paljastas oma edu võtme

Vivek Chaitanya rääkis Times of Indiale, et otsustas 2023. aasta hilissuvel oma elustiili muuta. Ta pöördus ühe teviseprobleemi tõttu haiglasse ja oli sunnitud sinna mitmeks päevaks jääma. Arst hoiatas teda, et kui mees soovib edaspidi tõsiseid terviseprobleeme vältida, peab ta oma kaalunumbrisse väga tõsiselt suhtuma ja seda vähendama. Chaitanya tunnistas, et mõtles kohe oma suurele perele, kes tema toetust vajab, ja otsustas kaalust alla võtta.