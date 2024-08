VOODIST HAIGLASSE Seksifännide 5 levinuimat vigastust on äärmiselt piinlikud

Penis captivus tekib, kui peenis jääb vahekorra ajal tuppe kinni. Selle põhjuseks on tupe lihaste tugev kokkutõmbumine, mis raskendab peenise eemaldamist. Kuigi see on haruldane, on see võimalik ja nõuab lihaseid lõõgastavate ravimite või külmakompresside kasutamist.