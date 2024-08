6 asja, mida lapsed vanemate juures märkavad, isegi kui täiskasvanud seda kohe ei taipa

Lapsed märkavad ja panevad tähele palju rohkem, kui me sageli arvame. Nad ei jälgi ainult seda, mida neile otseselt ütleme, vaid ka seda, kuidas me käitume, kuidas räägime iseendast, teistest ja meie igapäevaelust. Eksperdid toovad välja mõned asjad, mida lapsed märkavad, aga mida täiskasvanud alati ei teadvusta. See loetelu ei ole mõeldud kellelegi etteheiteid tegema, vaid pigem tuletab meelde, et tasub olla tähelepanelik oma käitumises ja suhtlemises.